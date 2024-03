Cabras

Predisposti dall’amministrazione comunale in vista della Pasqua

Sono partiti gli interventi per la sistemazione delle borgate di Cabras in vista delle festività pasquali. I lavori – avviati la scorsa settimana – prevedono il rifacimento delle strade sterrate a San Giovanni di Sinis, dove è già stato ultimato il lavoro di livellamento con l’utilizzo di nuovo materiale, e a Funtana Meiga, dove è in corso il ripristino della vecchia strada sterrata di accesso e di quella in direzione del parco naturalistico di Seu.

Sono iniziati anche i lavori di taglio dell’erba nel villaggio di San Salvatore: negli ingressi, nella piazza principale e nelle vie interne. Nei pressi del villaggio l’associazione Italia Nostra la scorsa settimana ha realizzato la consueta giornata dedicata alla pulizia del sito di Domu ‘e Cubas, dove giacciono i resti di antiche terme romane, coinvolgendo un gruppo di volontari e rendendolo fruibile ai visitatori.

Lo sfalcio proseguirà nella borgata di San Giovanni di Sinis, a Funtana Meiga e nell’abitato di Cabras.

“Riteniamo importante preparare i luoghi affinché possano essere decorosi in vista dell’incremento delle presenze. San Giovanni di Sinis, San Salvatore e Funtana Meiga sono tra le località più frequentate