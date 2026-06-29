Vespa World Days 2026, il Vespa Club Cagliari Trionfa a Roma: Primo tra 190 Club con 47 Iscritti

CAGLIARI – Un'impresa che profuma di storia e di passione. Il Vespa Club Cagliari ha vinto il raduno mondiale Vespa World Days 2026, tenutosi a Roma dal 25 al 28 giugno, in occasione dell'80° anniversario del mito su due ruote. Con 47 partecipanti iscritti, il club cagliaritano si è classificato al primo posto tra i 190 club presenti, accumulando oltre 50.000 punti.

Un'Edizione da Record

L'edizione romana ha celebrato i fasti di "Vacanze Romane", registrando numeri da record: oltre 25.000 partecipanti provenienti da 67 Paesi. Tra le delegazioni più numerose, l'Italia (paese ospitante), seguita da Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Austria e Svizzera. Presenti anche club dagli Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Giappone, Cina, Australia e Marocco.

Il Trionfo dei Cagliaritani

"Abbiamo superato brillantemente tutte le prove di gimkana e regolarità – dichiara il presidente Maurizio Vannini –. I nostri soci non arrivano solo da Cagliari, ma rappresentano una realtà globale: sventolano la bandiera dei quattro mori insieme a quelle di Stati Uniti, Moldavia, Berlino, Ghirla Varese, Siena e Sanremo".

La Sardegna al Raduno

Numerosi anche gli altri club dell'Isola: Oristano, Olbia, Sassari, Alghero, Ogliastra, Nuoro, Karalis, Thiesi, Calasetta, Carbonia, Su Campidanu e Parteolla, per un totale di oltre 200 partecipanti sardi.

Prossimo Appuntamento a Oristano

Il prossimo appuntamento è già fissato: dall'11 al 13 settembre 2026, il Vespa Club Oristano ospiterà un nuovo raduno per godere dei paesaggi mozzafiato della Sardegna. "Allora tutti pronti ad accendere i motori, si riparte!", conclude Vannini.