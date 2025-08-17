Vertice Trump-Zelensky: Meloni domani a Washington con von der Leyen e altri leader europei

(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, domani sarà a Washington, dove è in programma il vertice tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. All'incontro saranno presenti anche la numero uno della Commissione Ue Ursula von der Leyen e altri leader europei.

Nel pomeriggio è prevista la call dei cosiddetti "volenterosi" ospitata da Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, per fare il punto della situazione in vista del vertice.

Parteciperanno all'incontro di domani a Washington anche il Presidente della Finlandia, Alexander Stubb, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, hanno reso noto i rispettivi uffici. Presente anche il segretario generale della Nato Marc Rutte, che oggi parteciperà oggi alle 15 alla call della coalizione dei volenterosi, fa sapere l'Alleanza atlantica.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie