(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, domani sarà a Washington, dove è in programma il vertice tra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. All'incontro saranno presenti anche la numero uno della Commissione Ue Ursula von der Leyen e altri leader europei.
Nel pomeriggio è prevista la call dei cosiddetti "volenterosi" ospitata da Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, per fare il punto della situazione in vista del vertice.
Parteciperanno all'incontro di domani a Washington anche il Presidente della Finlandia, Alexander Stubb, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, hanno reso noto i rispettivi uffici. Presente anche il segretario generale della Nato Marc Rutte, che oggi parteciperà oggi alle 15 alla call della coalizione dei volenterosi, fa sapere l'Alleanza atlantica.
