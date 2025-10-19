(Adnkronos) - Finisce 0-0 il big match della domenica di Serie A tra Atalanta e Lazio, oggi domenica 19 ottobre. A Bergamo non sfonda la Dea contro una Lazio più fortunata che efficace in difesa: la squadra di Sarri agguanta un punto prezioso in una sfida delicata, che la porta dal 14° al 12° posto in classifica, l'Atalanta è ottava a un punto dalla Juventus fermata oggi dal Como. Partita bloccata per i primi sessanta minuti, poi finale tutto per i nerazzurri, che però non trovano il gol. Il grande brivido a 10 minuti dalla fine, con il palo di Zappacosta su cross al bacio di Lookman.
Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio affronterà la Juventus all'Olimpico (domenica 26 ottobre alle 20:45). L'Atalanta tornerà invece in campo sabato 25, in trasferta contro la Cremonese alle 20:45.