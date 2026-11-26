Verso taglio legge staff e consulenti, risparmi per alcuni milioni all'anno - Notizie

A metà legislatura la presidente della Regione Alessandra Todde decide di mettere mano alla legge 10 del 2021, la cosiddetta norma "poltronificio", battezzata così dal M5s durante la scorsa consiliatura a guida Christian Solinas che l'aveva fortemente voluta e che poi ha scatenato le polemiche del centrodestra.Approderà lunedì prossimo nell'esecutivo un disegno di legge "per la razionalizzazione dell'amministrazione regionale e degli uffici di gabinetto", fanno sapere dalla Regione dopo che in questi 2 anni e mezzo è stata utilizzata anche da questa maggioranza. Il ddl, ancora non perfezionato, punta a sopprimere i dipartimenti e i relativi direttori, lo staff tecnico di esperti della Presidenza, il Comitato per la legislazione e l'amministrazione e il servizio studi di rango dirigenziale. Da quanto si apprende l'ufficio di gabinetto della presidente scenderebbe da 43 a 26 posizioni e la spesa annua passerebbe da 5,26 a 2,35 milioni di euro, con un risparmio di oltre 2,9 milioni l'anno. Negli uffici di gabinetto dei 12 assessorati si scende a 7 unità: la legge Solinas le aveva portate da 6 a 9. Le posizioni complessive passano da 149 a 125 (24 in meno) e il costo annuo cala da 15,28 a 12,41 milioni, con un risparmio di 2,86 milioni. Complessivamente, circa 6 milioni di euro in meno ogni anno.Sul fronte delle consulenze, per le 22 figure previste (5 in Presidenza e 17 negli assessorati), il tetto del trattamento economico scende dall'80% al 60% della retribuzione di riferimento. Dal calcolo viene escluso lo scatto di anzianità corrispondente a 20 anni di servizio. Lo stesso tetto vale per il portavoce. Il risparmio diretto è di oltre 1,1 milioni di euro l'anno.Altra novità è la preferenza per gli interni: il personale di staff si sceglie tra...

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