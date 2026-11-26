(Adnkronos) - "Mezz'ora fa mi hanno detto di questa ennesima tragedia. Una ragazza di 24 anni, ma come si fa? Sono rimasto a bocca aperta. E poi, i brividi... Siamo di nuovo punto e a capo". A parlare all'Adnkronos è Franco Isceri, papà di Lorena, gettata nel vuoto il 3 settembre scorso dall'ex compagno Federico Vella, poi suicidatosi lanciandosi a sua volta dal viadotto dell'autostrada A1. Da quello stesso ponte, questa mattina, si è buttato Andrea Nardini, presunto omicida della compagna 24enne Ionela Miruna Garneata, trovata morta nella sua abitazione in provincia di Pistoia.

"Nei miei ragionamenti, che faccio anche con gli amici, io vedo un po' di emulazione in questi femminicidi - continua - Purtroppo si deve parlare, si deve andare avanti, non possiamo stare zitti, ma a quanto pare dobbiamo subire, perché le alternative ad oggi sembra siano impossibili. Non sappiamo più cosa dire. La mia speranza è che arrivi finalmente il momento in cui possiamo alzare in alto le due dita in segno di vittoria, che questi delitti non si ripetano più. Sono tragedie che non dovrebbero proprio esistere. Ma come si fa ad ammazzare una ragazza di 24 anni? Come si fa, pure a 45 anni, quanti ne aveva mia figlia? Come si può distruggere una vita. Chi uccide una donna, uccide anche la sua famiglia. La nostra vita è distrutta. Vivevamo felici. Io ho ancora due figli. Si viveva nella serenità, ora è in frantumi, come penso sia stata distrutta anche la famiglia di quella povera ragazza che è stata ammazzata oggi. Viviamo in una società fasulla e malata".