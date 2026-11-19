Venticinque anni di musica e sapori, al teatro Verdi i concerti aperitivo - Notizie

Un quarto di secolo di jazz, musica e territorio. Dal 29 novembre al 24 dicembre il Teatro Verdi di Sassari ospita la venticinquesima edizione del festival "(to) be in jazz - i Concerti Aperitivo", che quest'anno si presenta con quattro nuove produzioni.Il calendario prevede tre giornate di doppi concerti, il 29 novembre, il 6 e il 13 dicembre, alle 11 e alle 18, seguite da due appuntamenti natalizi: il 23 dicembre alle 20.30 e il 24 dicembre alle 11.Accanto all'Orchestra Jazz della Sardegna, diretta da Gavino Mele, saliranno sul palco protagonisti della scena nazionale e internazionale: Nick The Nightfly, Walter Ricci, Gianluigi Trovesi, Joyce Elaine Yuille e il Movin' On Up Gospel Choir, diretto da Pina Muroni. Le nuove produzioni vedranno inoltre la partecipazione degli arrangiatori e direttori Gabriele Comeglio, Michele Corcella e Corrado Guarino.Tratto distintivo del festival è il legame con il territorio: il Museo del Vino di Berchidda seleziona i produttori e cura presentazioni e degustazioni delle eccellenze agroalimentari sarde, unendo la musica al patrimonio enogastronomico dell'isola.L'idea è nata venticinque anni fa da un gruppo di giovani musicisti dell'associazione Blue Note Orchestra, con l'obiettivo di arricchire il calendario natalizio della città intrecciando jazz ed eccellenze locali. Nel tempo il festival ha ospitato interpreti come Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Maria Pia De Vito, Paolo Fresu, Norma Winstone e molti altri.La manifestazione è organizzata da Abno/OjS in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, con il contributo di Regione Sardegna, ministero della Cultura, Comune di Sassari, Fondazione di Sardegna e Camera di commercio di Sassari, nell'ambito del network "Salude & Trigu".Riproduzione riservata © Copyright ANSA...

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