Il premio Donna di Scienza 2026 alla professoressa Serenella Medici - Notizie

Una carriera nata da una provocazione. Serenella Medici, professoressa associata di chimica all'Università di Sassari, ha ricevuto il premio Donna di Scienza 2026 "per l'eccellenza raggiunta nella ricerca chimica". Il relatore della sua tesi le aveva suggerito che un lavoro in Germania a vendere gelati sarebbe stato più proficuo di un dottorato. "Una cosa che non mi doveva dire!", ricorda oggi.La risposta migliore è stata una vita dedicata ai metalli."Sono una metallara doc", scherza Medici, che ha studiato dai metalli nobili come catalizzatori fino alla loro interazione con i bersagli biologici, senza trascurare le nanoparticelle metalliche come agenti terapeutici. Oggi la attira soprattutto la presenza dei metalli nei tessuti dei pazienti oncologici e il possibile legame con l'inquinamento, tema cruciale per la Sardegna, dove esistono aree industriali, minerarie e poligoni militari.L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro classifica come cancerogeni del Gruppo 1 cinque metalli o metalloidi: arsenico, berillio, cadmio, cromo e nichel. "Correlarne la presenza nell'organismo con lo sviluppo di tumori ci dà uno strumento in più per mitigare il rischio", spiega la docente.Non manca lo sguardo critico sul presente: "Sono cambiati gli studenti e sono cambiata anch'io", osserva la professoressa, che in aula non teme di mostrare i propri limiti, perché questo aiuta gli allievi a riconoscere e superare i loro. Il clima, assicura, resta sereno, con spazio anche per qualche risata.Accanto alla ricerca c'è la didattica: Medici si descrive un po' severa e vorrebbe vedere gli studenti dare il massimo. Alle ragazze che sognano una carriera Stem (acronimo dell'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics) consiglia di credere nelle proprie capacità. Il premio, ringrazia citando Maria Del Zompo, è condiviso con le colleghe e i colleghi: "Per una...

Leggi tutto su Ansa Sardegna