Ventesima edizione per Vinyl Sardinia, evento a Cagliari il 26 aprile - Notizie

È iniziato il conto alla rovescia tra gli appassionati di musica e i collezionisti di dischi per la nuova edizione della fiera Vinyl Sardinia Record Fair, l'unica manifestazione sull'Isola riconosciuta a livello nazionale.

La fiera, partita nel 2014, giunge quest'anno alla 20/a edizione. L'appuntamento è fissato per domenica 26 aprile al T-Hotel, nella sala Lobby, dalle 9,30 alle 19,30. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati che potranno spulciare tra 10 i dieci stand espositivi oltre diecimila vinili, ma anche Cd e musicassette. Come sempre spazio a tutti i generi musicali rock, hard, metal, punk, ma anche garage, beat, jazz, soul, reggae, italiani, classica e indie. Si potranno trovare 45 giri, album, maxi single, live, edizioni numerate e a tiratura limitata, picture disc e vinili colorati.

Ma come per le ultime edizioni nel corso della manifestazione ci sarà spazio alla musica e alle presentazioni dei nuovi progetti. Come l'anteprima di "Meteorite", il nuovo lavoro della Calcinacci Band. Il singolo Meteorite, della band composta dal chitarrista Marco Mancini e dal bassista Stefano Guzzetti uscito su youtube anticipa l'album "Noi3" che uscirà a maggio e sarà presentato live il 23 Maggio alla Cueva Rock nell'ambito della serata Tributo a Ian Curtis.

Presenti al Vinyl Sardinia Record Fair anche le etichette indipendenti For Monsters Records di Roma e la Desvelos Records di Cagliari. L'ingresso alla mostra del disco è gratuito.





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