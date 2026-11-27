(Adnkronos) - Un giovane albanese è morto in una sparatoria, oggi pomeriggio nella frazione di San Pietro di Cavarzere (Venezia), tra un gruppo di tre uomini e gli agenti della polizia di stato giunti dalla Campania per eseguire due arresti. A perdere la vita uno dei destinatari del provvedimento, mentre un altro uomo che era con loro è stato arrestato. Il terzo uomo, armato e destinatario del secondo provvedimento di arresto, è invece riuscito a fuggire nei campi attorno alla casa isolata della campagna veneziana dove avevano trovato rifugio.

È scattata una vasta battuta di caccia all’uomo. In volo anche un elicottero della polizia.