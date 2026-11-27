(Adnkronos) - "Certamente che sono d'accordo" con il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sulla necessità delle legge sulla caccia. "E' indispensabile, dopo 35 anni è cambiato il mondo, solo chi ha le fette di prosciutto vegano sugli occhi non capisce e vede che bisogna cambiare le norme". Così all'AdnKronos, il responsabile del settore caccia della Lega, il deputato Francesco Bruzzone, commentando le parole di Lollobrigida, intervistato dall'AdnKronos. Per il ministro, il ddl "riordina il sistema".

"E' aumentata in modo brutale la fauna selvatica -sottolinea Bruzzone il presidente della XIII Commissione permanente (Agricoltura) di Montecitorio- . Si tratta di animali che vanno a mangiare in casa degli agricoltori. L'Italia è il paese che ha la legge più restrittiva di tutti sulla fauna selvatica - aggiunge ancora il leghista- . L'esigenza di modifica è una esigenza certificata anche da chi oggi dice il contrario, prendendo in giro anche i propri elettori, negando quello che fanno sul territorio. Sono io stesso un cacciatore e se potessi andrei in Sardegna o in Campania dove si caccia più che nelle altre regioni", conclude Bruzzone.

Di segno opposto la reazione della capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella. "Una bella faccia tosta. Il ministro Lollobrigida parla un po’ a vanvera di natura, bracconieri, di nemici della natura, che saremmo noi ambientalisti, perché non può dire che l’unica cosa alla quale egli è sensibile sono le lobby: quelle dei cacciatori e delle armi", dice all'Adnkronos.

"Il problema non sono le Regioni ma il fatto che si cambi una norma nazionale per tutta l'Italia. Quello che fanno le Regioni non incide sulle direttive Habitat e Uccelli, una norma nazionale sì. L'unione europea già nel 2025 aveva espresso serie perplessità all'Italia su questo progetto di riforma in una lettera che il governo ha tenuto nascosta per più di 6 mesi e scoperta solo grazie alle associazioni animaliste e ambientaliste", afferma all'AdnKronos Sergio Costa, deputato M5S e vicepresidente della Camera, già ministro dell'Ambiente.

"Addirittura l'altro ieri la commissione Affari europei della Camera, a guida Lega, ha messo per iscritto nel suo parere al provvedimento che se la legge verrà approvata andremo in infrazione. La domanda è che cosa oggi fa lo Stato rispetto alle direttive europee per consentire la tutela della natura? Questo è il tema", ricorda l'ex ministro pentastellato. "Considerare i cacciatori bioregolatori significa sostituire chi dovrebbe tutelare la fauna selvatica con chi la uccide. Le Regioni possono anche incidere sui calendari venatori, ma non hanno certo il potere che ha lo Stato di trasformare i cacciatori in bracconieri", conclude Costa.