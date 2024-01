Venduto all’asta l’ex cinema Movies: nuove speranze per la zona commerciale di Santa Giusta?

Santa Giusta

A pochi giorni dalla definitiva chiusura del Centro Mirella

Dopo decine di tentativi andati a vuoto, è stata aggiudicata l’asta per il cinema Movies di Santa Giusta. Un acquisto che potrebbe far ripartire la zona di Is Zinnigas, dove nei giorni scorsi hanno abbandonato anche gli ultimi negozi rimasti nel primo storico centro commerciale in provincia di Oristano, il centro Mirella, attivo per 40 anni.

Si è aggiudicata l’asta la società S5 srl. Ancora non si conosce l’uso che i nuovi proprietari hanno in mente per il multisala e l’edificio adiacente. Entrambe le strutture hanno vent’anni e saranno necessari importanti lavori di manutenzione e completamento.

L’ex cinema Movies, di proprietà dell’imprenditore Marco Manunza, era andato all’asta nel mese di giugno del 2018, con una base di oltre 6 milioni e 814 mila euro: l’importo calcolato nella perizia redatta su ordine del Tribunale di Oristano. Diverse aste però andarono deserte e il prezzo base è stato abbassato più volte.

I proiettori del Movies erano stati accesi alla fine del 2001. Il multisala disponeva di quattro sale: la più grande con 341 posti, la più piccola con 101. Disponeva dello spazio anche per un bar e una pizzeria. Nel 2014 arrivarono i primi problemi, con una richiesta di pignoramento presentata dal Banco di Sardegna. E nel 2015 un provvedimento simile da parte di Equitalia. Il fallimento della società arrivò nel 2019.

L’imprenditore Marco Manunza si oppose in ogni modo, mettendo in atto anche proteste clamorose: nel 2021 era arrivato ad incatenarsi alla recinzione del cinema.