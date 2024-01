A Maimone: Samugheo apre il carnevale in provincia di Oristano

Samugheo

Un anticipo per le maschere tradizionali in occasione dei fuochi di Sant’Antonio

Manca esattamente un mese al ritorno dell’antico carnevale di Samugheo. L’associazione culturale Mamutzones di Samugheo ha annunciato la data di “A Maimone”: si svolgerà domenica 4 febbraio e gli organizzatori si aspettano di ripetere il successo dello scorso anno, con oltre ventimila persone a salutare il ritorno della manifestazione che in provincia apre il carnevale.

Protagonisti saranno ancora una volta maschere ancestrali antropomorfe e zoomorfe tipiche del carnevale barbaricino, vesti di capra, orbace e campanacci, danze propiziatorie che rievocano riti misteriosi.

A Samugheo storia, tradizione e cultura si intrecciano assieme a un’atmosfera di festa coinvolgente. Ed è questo il segreto del successo di A Maimone, assieme alla tipica accoglienza del centro dell’Alto Oristanese e alla tradizione enogastronomica di un territorio che trasuda la storia della Sardegna.

“Nel 2023 abbiamo fissato l’asticella delle aspettative in alto, organizzando un evento di comprovato successo. Ripetersi e migliorarsi è sempre piuttosto complicato ma stiamo lavorando in questa direzione”, ha detto il presidente dell’associazione culturale Mamutzones de Samugheo, Igor Saderi. “In attesa di ufficializzare il programma, dal punto di vista logistico stiamo lavorando di concerto con le autorità competenti su soluzioni che possano permetterci di gestire in maniera più efficace il deflusso delle persone. Sarà un’edizione speciale di A Maimone, caratterizza da alcune novità di sicuro interesse”.

Un’anteprima dell’evento si vivrà a Samugheo nella serata di martedì 16 gennaio, con la prima esibizione dei Mamutzones dell’associazione sulturale in occasione dei fuochi di Sant’Antonio, una tradizione secolare che sancisce l’inizio ufficiale del carnevale sardo.

A Maimone è una rassegna patrocinata dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, dall’Unione dei Comuni del Barigadu e dal Comune di Samugheo.