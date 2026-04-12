Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
SASSARI – Mattinata di paura, venerdì 10 aprile, intorno alle 10:50, in Viale
CAGLIARI – Non c’è pace per i bagnanti del litorale cittadino. Un’abile quanto spregiudicata tecnica da "scuola di
Un grave incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 3, lungo la strada provinciale
I finanzieri del Gruppo Olbia hanno arrestato un 22enne originario della provincia di
ORISTANO – Un assistente tecnico informatico è finito nei guai per aver rubato decine di dispositivi informatici