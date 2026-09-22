(Adnkronos) - "Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna". A dirlo è l'ex generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a Start, su Sky Tg24, a proposito delle dichiarazioni di Antonio Tajani.

Intervistato alla kermesse 'Itaca' di Formello, Tajani aveva detto: "Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare? Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile. Preferisci quella così o quella seria, che magari ha le gonne un po’ più lunghe di quell’altra".

Dopo le polemiche per la frase, il ministro aveva poi spiegato: "Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni, estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne. Non l'ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del'Assemblea dell'Onu a New York.

"Ho nominato e ho voluto nominare Ambasciatore in Iran e Ambasciatore in Afghanistan due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio delle mie azioni a difesa del diritto delle donne - ha sottolineato Tajani - Ne potrei fare altri cento. Non voglio fare polemiche né alimentare polemiche". E ancora, il ministro ha ribadito: "Voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale".