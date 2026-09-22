Bianca Laureano si racconta: "Mi sono masturbata pensando a Vannacci"

Vannacci o Conte? Le fantasie di Sylvie Lubamba e della escort Bianca Laureano a Privé

Sylvie: "Ho immaginato come fa l'amore". Bianca: "Mi sono masturbata pensando a lui"

22 settembre 2026 – Vannacci o Conte? A Privé by MOW ed Escort Advisor, il podcast dedicato a sesso, desiderio, relazioni e tabù, la politica finisce, almeno per una volta, fuori dal terreno delle idee e diventa questione di fascino e fantasie.

Protagonista della nuova puntata è Sylvie Lubamba, che nel salotto di Privé racconta apertamente la sua attrazione per Roberto Vannacci. "Lui è eccitante, ma non con la voce", scherza parlando del generale, del quale apprezza invece la presenza scenica e la padronanza del palco.

Alla domanda su come immagini Vannacci nell'intimità, Lubamba non si tira indietro: "Ho provato a pensarci qualche volta". E quando le viene chiesto se avrebbe voluto che tra loro accadesse qualcosa, risponde: "Sì, all'inizio sì". Una fantasia rimasta tale: Sylvie racconta infatti di aver conosciuto fin dal primo incontro anche la moglie del generale.

Da Vannacci a Conte: la confessione di Bianca

Ma quando nel salotto arriva Bianca, Top Escort 2025 secondo le recensioni degli utenti di Escort Advisor, la sfida cambia protagonista. E da Vannacci si passa a Giuseppe Conte.

Bianca confessa di trovare l'ex presidente del Consiglio "veramente bello, affascinante" e alla domanda sulle sue fantasie risponde senza esitazioni: "Mi sono masturbata una volta pensando a lui". Sylvie rincara la dose, definendo Conte "il più bel presidente del Consiglio che l'Italia abbia mai avuto".

"Fare l'amore con me? Estremamente noioso"

Quella politica è solo una delle tante confessioni della puntata. Lubamba racconta infatti anche il suo rapporto con il sesso e sorprende quando deve descriversi nell'intimità: "Com'è fare l'amore con Sylvie Lubamba? Estremamente noioso".

Una provocazione che spiega subito dopo: si definisce una "classicona", racconta di amare soprattutto i preliminari e di considerare la penetrazione "un di più", non la parte fondamentale del rapporto.

E c'è un'altra confessione destinata a sorprendere: Sylvie dice di non essersi mai masturbata. Nemmeno durante i tre anni trascorsi in carcere. "Non ho mai avuto bisogno [...] di toccarmi", racconta, spiegando più avanti che la sua è sempre stata una forma di "masturbazione molto mentale, non fisica".

Il potere della seduzione

C'è spazio anche per parlare del rapporto di Lubamba con il proprio corpo e del potere della seduzione. Alla domanda su quale vantaggio le abbia dato il suo seno, Sylvie risponde senza troppi giri di parole: "Il potere di ottenere dei privilegi, anche a livello quotidiano", e poi parte la gara dei capezzoli più sexy con la escort Bianca. Questione di areola!

La promessa a Bianca

Prima della fine arriva anche una promessa che sembra già preparare il terreno per nuovi gossip. Rivolgendosi a Bianca, Sylvie dice: "Ti prometto che a breve ti presenterò il generale Vannacci e poi mi dirai se ti sono venute le stesse fantasie che hai provato per Giuseppe Conte".

Vannacci contro Conte, almeno sul terreno delle fantasie. Chi vincerà? A Privé by MOW e Escort Advisor, per ora, il verdetto resta sospeso.

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La puntata è disponibile su www.privepodcast.com, sui canali ufficiali di MOWmag.com, su YouTube e sulle principali piattaforme audio e video tra cui Spotify e Amazon Music.