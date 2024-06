Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer: "Atto politico"

La tomba di Enrico Berlinguer, ex segretario del Pci, è stata oggetto di vandalismo per la terza volta negli ultimi due mesi nel cimitero di Prima Porta. L’atto deplorevole è stato denunciato dalla famiglia Berlinguer, la quale ha espresso profondo sgomento per l’accaduto, sottolineando come l’atto sia avvenuto proprio sei giorni dopo l’anniversario della morte di Berlinguer. “Per la terza volta nell’arco di appena due mesi la tomba di nostro padre, nel cimitero di Prima Porta, è stata profanata, sei giorni dopo l’anniversario della sua morte. L’azione vigliacca di alcuni mascalzoni rivela che non si tratta dell’atto di uno squilibrato, bensì di un gesto dal contenuto chiaramente politico. Ci auguriamo che vengano adottate le necessarie misure per evitare ulteriori oltraggi”, hanno condiviso Bianca, Maria, Marco e Laura Berlinguer sui social network. La famiglia Berlinguer ha sottolineato la natura politica dell’atto vandalico. Evidenziando nel contempo la necessità di interventi immediati per proteggere la tomba e preservare la memoria di Enrico Berlinguer. Il caso ha suscitato indignazione e solidarietà da parte

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie