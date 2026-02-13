La solidarietà di Hollywood non si è fatta attendere nei confronti della famiglia di James William Van Der Beek, l'attore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult 'Dawson's Creek', morto mercoledì 11 febbraio all'età di 48 anni per un tumore al colon-retto. Una campagna GoFundMe creata dagli amici più stretti dell'attore ha superato in poche ore ogni aspettativa, raggiungendo e oltrepassando i 2 milioni di dollari. Tra i donatori spicca il nome del regista Steven Spielberg, che insieme alla moglie Kate Capshaw ha contribuito con 25.000 dollari.

L'iniziativa

L'attore aveva sposato la seconda moglie Kimberly Brook nell'agosto 2010 e dal loro matrimonio sono nati sei figli: Olivia, 15 anni, Joshua 13, Annabel 12, Emilia 9, Gwendolyn 6 e Jeremiah 4. L'iniziativa è stata avviata per sostenere la famiglia dopo che le lunghe cure mediche hanno prosciugato le loro risorse economiche. La risposta è stata immediata: in meno di 24 ore dalla creazione della pagina, le donazioni avevano già superato il milione di dollari. Inizialmente l'obiettivo era fissato a 550.000 dollari, poi progressivamente aumentato fino a 1,5 milioni, soglia ormai superata. Dopo due giorni sono stati raccolte oltre 2 milioni di dollari.

Nel messaggio aggiornato pubblicato sulla piattaforma GoFundMe, gli amici della famiglia hanno ringraziato per l'ondata di affetto: "Nel mezzo di un dolore profondo, il vostro sostegno è stato una luce. Ci ricorda che l'amore è reale, che la comunità è forte e che lo spirito di James continua a unire le persone". È stato inoltre chiesto rispetto per la privacy della famiglia durante il lutto.

Il legame simbolico tra Spielberg e Van Der Beek

Sebbene Steven Spielberg e Van Der Beek non abbiano mai lavorato insieme, il legame tra i due ha un valore simbolico per i fan di 'Dawson's Creek', la serie che rese celebre l'attore tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Il suo personaggio, Dawson Leery, sognava infatti di diventare regista e idolatrava proprio Spielberg, tanto da tappezzare la propria stanza con i poster dei suoi film. Lo scorso anno, durante una reunion della serie a New York , il regista premio Oscar aveva sorpreso il pubblico con un videomessaggio ironico: "Dawson, ce l’hai fatta. Forse un giorno avrò anch'io un armadio alla Dawson".

La campagna

Tra le altre personalità del mondo dello spettacolo che hanno contribuito alla raccolta fondi figurano il regista di 'Wicked: For Good ', Jon M. Chu, con una donazione di 10.000 dollari, e l'attrice premio Oscar Zoe Saldaña , che avrebbe scelto di offrire 2.500 dollari al mese.

Nel testo iniziale della campagna si legge che, dopo la lunga lotta contro il cancro, la famiglia si trova ad affrontare un futuro incerto, con la necessità di coprire spese essenziali, mantenere la casa e garantire continuità all'istruzione dei figli. "Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, aiuterà Kimberly e la sua famiglia a ritrovare speranza e stabilità", conclude l'appello. (di Paolo Martini)