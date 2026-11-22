(Adnkronos) - "Volevo rassicurare tutti: sto bene!". Valerio Scanu pubblica una storia su Instagram per rassicurare sulle proprie condizioni di salute. Il cantante interviene per sgombrare il campo da voci legate al dimagrimento evidenziato negli ultimi tempi.

"Sto bene! Ho solo un’amica che fa dei video di mer..! Sì, sono dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa, ma non credo di dovermi giustificare per rispondere alle illazioni dei soliti sfigati del web. Ho una vita piena di impegni e, soprattutto, di cose belle. Lavoro tantissimo tra musica, TV e altri settori, sto prendendo una seconda laurea, ballo e mi alleno per ore, consumando parecchie calorie. Dormo poco per riuscire a fare tutto, quindi sì, ho anche le occhiaie!", prosegue l'artista. "A chi si preoccupa sinceramente per me, grazie di cuore. A chi invece preferisce fare illazioni e sentenze sulla vita altrui, ricordo che io non rompo i coglioni a nessuno. Provate a fare lo stesso!", conclude.