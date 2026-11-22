(Adnkronos) - "L'anno scorso ho detto che il Mondiale lo dedicavo a me stesso, questo invece è per voi". Queste le prime parole di Marc Marquez, rivolgendosi ai tifosi sugli spalti, dopo la conquista in Portogallo del suo decimo titolo, l'ottavo in MotoGp. Lo spagnolo, in lacrime per la felicità, ha fatto ancora una volta la storia e a celebrarlo è stato il team Ducati, con l'immagine proiettata di una capra, goat, a indicare 'Greatest of all time', il migliore di tutti i tempi. A incoronare Marquez 'Re' della MotoGp ci ha pensato anche Giacomo Agostini, 15 Mondiali in carriera, con il quale ha festaggiato in pista. Marquez arriva a dieci titoli mondiali ed eguaglia proprio Agostini con otto titoli in MotoGp.

Marc Marquez dopo una stagione dai due volti chiude così il cerchio, spodesta per titoli iridati un’icona del motociclismo come Valentino Rossi, fermatosi a nove titoli mondiali, e si avvicina al mito Giacomo Agostini. Una missione portata a termine alla soglia dei 34 anni, diciotto dei quali trascorsi nel mondo del professionismo.

Dopo aver superato il traguardo in ottava posizione è arrivato un urlo incontenibile di Marquez, che festeggia con i suoi tifosi. Un urlo liberatorio: "Questo è per voi!", per lo spagnolo che ha poi indossato un casco celebrativo tutto d'oro con il numero 10 sulla visiera per i dieci tutoli mondiali conquistati oggi in Portogallo.