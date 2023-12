Vaccinazioni antinfluenzali e contro il Covid a Oristano senza prenotare: ecco le informazioni

Oristano

Annuncio della Asl 5

Al via fra qualche giorno a Oristano le vaccinazioni antinfluenzali e contro il Covid senza prenotazione: da mercoledì ci si potrà recare liberamente presso la sede della Asl, in via Carducci 35.

Sarà ancora possibile prenotare sino a domani, martedì 19 dicembre. Da dopodomani, ci si potrà presentare senza prenotazione al primo piano dello stabile di via Carducci 35, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17. Per le vaccinazioni occorre presentare la tessera sanitaria.

Per gli altri centri vaccinali del territorio dell’Oristanese rimangono in vigore le modalità di accesso già comunicate all’inizio della campagna vaccinale.

Il coordinamento della campagna è affidato al Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras.

Lunedì, 18 dicembre 2023