Pane guttiau tra larve e insetti in uno stabilimento abusivo: sequestro e multa

Nuoro

Dopo un’ispezione, il titolare è stato denunciato per frode in commercio



Era infestato da insetti e larve, e non rispettava i requisito igienico-sanitari e strutturali. Uno stabilimento abusivo che produceva pane guttiau è stato scoperto in provincia di Nuoro dai carabinieri del Nas di Sassari, dopo il sequestro di alcune confezioni – per etichette non conformi – in un esercizio commerciale.

Il titolare dell’azienda dovrà pagare una multa di 7.500 euro ed è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio: secondo l’accusa aveva messo in vendita pane guttiau in confezioni di varie tipologie, con l’indicazione ‘condito con olio extravergine di oliva’. In realtà la produzione e il confezionamento avvenivano in una sede diversa da quella indicata nell’etichetta, in uno stabilimento completamente abusivo, e soprattutto con olio di sansa di oliva e olio di semi, e non olio extravergine di oliva.

L’impianto era stato allestito nel seminterrato di un capannone industriale in disuso. Un locale molto ampio, nel quale venivano eseguiti la lavorazione del pane guttiau, il confezionamento e lo stoccaggio del prodotto finito. Trovato anche del pane carasau del quale non si conosce la provenienza.

Nel locale c’era anche un deposito di formaggi e salumi, anche questi in molti casi privi di etichettatura e di documentazione commerciale di accompagnamento. E ancora, paste alimentari anonime.

Durante l’ispezione, i carabinieri del Nas hanno accertato che le linee di produzione erano a contatto con fusti dal 250 litri di olio lubrificante per autotrazione. Sono stati ritrovati anche decine di recipienti di olio di sansa di olive e olio di semi per frittura ormai vuoti, prodotti chimici come cartucce di silicone aperte e lubrificanti, vicino al pane e alle etichette utilizzate per il confezionamento.

A completare il quadro, polvere e disordine ovunque nello stabilimento, del quale la Asl ignorava l’esistenza. Mancava anche una illuminazione adeguata: i carabinieri per ispezionare la struttura hanno avuto bisogno di torce elettriche. Assenti anche lavandini o servizi igienici. E l’impianto elettrico era costituito da cavi volanti e prolunghe.

All’interno dello stabilimento erano presenti anche dei frigoriferi e dei congelatori a pozzetto, che conservavano formaggi e salumi vari con insetti, vivi e morti, e larve, oltre a sporcizia.

Lunedì, 18 dicembre 2023