Usa, sparatoria a Philadelphia nell'università di Papa Leone XIV: studenti barricati

(Adnkronos) - Una sparatoria è in corso all'università Villanova, nei dintorni di Philadelphia in Pennsylvania. La polizia sta intervenendo a seguito della segnalazione di un tiratore in azione nel campus. Lo riporta la Cnn. Ai residenti della zona e agli studenti è stato chiesto di restare al chiuso in un luogo sicuro.

Villanova è un'università cattolica privata nella periferia di Filadelfia ed è l'alma mater di Papa Leone XIV.

