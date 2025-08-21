(Adnkronos) - Una sparatoria è in corso all'università Villanova, nei dintorni di Philadelphia in Pennsylvania. La polizia sta intervenendo a seguito della segnalazione di un tiratore in azione nel campus. Lo riporta la Cnn. Ai residenti della zona e agli studenti è stato chiesto di restare al chiuso in un luogo sicuro.
Villanova è un'università cattolica privata nella periferia di Filadelfia ed è l'alma mater di Papa Leone XIV.
