Us Open, Sinner verso ritiro da doppio misto: "Ora il recupero è la cosa più importnate"

(Adnkronos) - Jannik Sinner verso il ritiro dal doppio misto agli Us Open? La rinuncia del numero uno del ranking Atp appare scontata. Dopo il malore che ha colpito l'azzurro nella finale di Cincinnati, costringendolo al ritiro, sono salite le possibilità di non vedere Sinner in questa inedita versione del torneo di New York. Il fuoriclasse azzurro ha definito la tabella di marcia dopo la sfida con Alcaraz, durata solo 23 minuti: "Ora un paio di giorni di recupero e poi tornerò di nuovo al lavoro, sperando di essere pronto. Lo Us Open è un torneo molto duro, ma lo aspetto con impazienza. Amo molto gli Slam, sono i tornei principali per la mia carriera. Ora il recupero è la cosa più importante". Priorità chiare.

Per ora, si attende solo la comunicazione ufficiale per la rinuncia di Sinner al torneo di doppio misto con Katarina Siniakova. Una decisione che appare scontata dopo il riferimento a "un paio di giorni di recupero" in conferenza. Sinner si fermerà per preparare al meglio il singolare, al via la settimana prossima e decisivo per confermare la prima posizione nel ranking Atp e difendersi dall'attacco di Carlos Alcaraz.

Il torneo di Cincinnati (nonostante l'incidente di percorso) è servito comunque per sistemare alcuni dettagli verso l'ultimo Slam della stagione: "È stata una settimana molto positiva, un buon test. Sto giocando una stagione incredibile, ma credo ci sia ancora spazio per migliorare. Ho alcuni punti su cui crescere se voglio andare lontano agli Us Open. Lavoreremo molto su servizio e percentuali di prime". Il solito Sinner, pronto già a guardare avanti.

