(Adnkronos) - Novak Djokovic scende in campo agli Us Open. Oggi il tennista serbo sfida l'argentino Mariano Navone - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel primo turno dell'ultimo Slam della stagione. Djokovic torna a giocare dopo l'eliminazione al primo turno sul cemento di Cincinnati e dopo la semifinale conquistata a Wimbledon, dove ha ceduto a Sinner.

La sfida tra Djokovic e Navone è in programma nella notte tra oggi, domenica 30 agosto, e lunedì 31 con il match che è fissato come primo della sessione serale e inizierà quindi all'1 ora italiana. I due tennisti non si sono mai incrociati in carriera, quindi quello di New York sarà il loro primo precedente.

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.