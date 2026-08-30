Warning: Undefined property: stdClass::$image_intro in /var/www/vhosts/sardanews.it/httpdocs/plugins/system/t4/src/t4/Helper/Metadata.php on line 79
Warning: Undefined property: stdClass::$image_fulltext in /var/www/vhosts/sardanews.it/httpdocs/plugins/system/t4/src/t4/Helper/Metadata.php on line 79
Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /var/www/vhosts/sardanews.it/httpdocs/templates/ja_purity_iv/html/com_content/article/default.php on line 39
Warning: Attempt to read property "image_fulltext" on null in /var/www/vhosts/sardanews.it/httpdocs/templates/ja_purity_iv/html/com_content/article/default.php on line 39
Morto il padre di Debora Serracchiani, il commosso saluto della deputata Dem: "E' stato bello starti accanto"
(Adnkronos) - "Ciao Papà. Fino all’ultimo è stato bello starti accanto". Debora Serracchiani, deputata del Partito democratico, ricorda il padre appena scomparso sui social con una foto in cui si vedono le loro mani. "Mi hai insegnato a giocare a tennis e ad andare in motorino, mi hai insegnato ad amare le persone e gli animali, mi hai insegnato a rispettare e ad aiutare gli altri, soprattutto i più deboli. Mi hai sempre dato fiducia e questo mi ha trasmesso un grande senso di responsabilità. Ti sei fidato del mio percorso di studi, ti sei fidato quando mi hai regalato - con grandi sacrifici - la moto, ti sei fidato quando, da sola, appena diciottenne, sono andata a Londra, ti sei fidato quando sono venuta a vivere a Udine, ti sei fidato delle mie scelte di vita, anche quando erano complicate, magari un po’ ribelli e ti davano qualche preoccupazione".
"Per farmi studiare hai fatto due lavori - scrive ancora l'esponente Dem -, sempre con grande dignità e intelligenza. Se oggi sono quella che sono, lo devo a te e alla mamma. Ti ricordi, con la tua ironia tutta romana, come mi salutavi? Io ti dicevo 'come stai?'. E tu con un sorriso complice: 'mejo de te'. E così facevi con tutti".
"Sei stato generoso e buono. Ciao Papà. Saluta Filippo, Ughetto, Matilda e Bea e fai con loro una lunga passeggiata. E, comunque, e sempre Forza Roma!", conclude Serracchiani nel post.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it