(Adnkronos) - "Ciao Papà. Fino all’ultimo è stato bello starti accanto". Debora Serracchiani, deputata del Partito democratico, ricorda il padre appena scomparso sui social con una foto in cui si vedono le loro mani. "Mi hai insegnato a giocare a tennis e ad andare in motorino, mi hai insegnato ad amare le persone e gli animali, mi hai insegnato a rispettare e ad aiutare gli altri, soprattutto i più deboli. Mi hai sempre dato fiducia e questo mi ha trasmesso un grande senso di responsabilità. Ti sei fidato del mio percorso di studi, ti sei fidato quando mi hai regalato - con grandi sacrifici - la moto, ti sei fidato quando, da sola, appena diciottenne, sono andata a Londra, ti sei fidato quando sono venuta a vivere a Udine, ti sei fidato delle mie scelte di vita, anche quando erano complicate, magari un po’ ribelli e ti davano qualche preoccupazione".

"Per farmi studiare hai fatto due lavori - scrive ancora l'esponente Dem -, sempre con grande dignità e intelligenza. Se oggi sono quella che sono, lo devo a te e alla mamma. Ti ricordi, con la tua ironia tutta romana, come mi salutavi? Io ti dicevo 'come stai?'. E tu con un sorriso complice: 'mejo de te'. E così facevi con tutti".

"Sei stato generoso e buono. Ciao Papà. Saluta Filippo, Ughetto, Matilda e Bea e fai con loro una lunga passeggiata. E, comunque, e sempre Forza Roma!", conclude Serracchiani nel post.