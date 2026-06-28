Uomo si Masturba in Pubblica Spiaggia davanti ai Bambini: Denunciato per Atto Osceno

Genova Pegli, Uomo si Masturba in Spiaggia Davanti ai Bambini: Denunciato per Atto Osceno. Il Video Diventa Virale

Un gesto di grave e plateale oscenità ha turbato la quiete della spiaggia di Genova Pegli nel pomeriggio del 25 giugno. Un uomo, secondo le prime informazioni un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, si è abbassato i pantaloncini e ha iniziato a masturbarsi pubblicamente, davanti a decine di famiglie con bambini piccoli che giocavano sulla sabbia.

La Scena e la Reazione

L'episodio è stato ripreso in un video, diventato rapidamente virale, in cui si vede l'uomo compiere l'atto osceno con assoluta noncuranza. Sullo sfondo si sentono le voci di bambini a pochi metri di distanza, e una bambina che chiama la madre. Alcuni bagnanti hanno tentato di fermarlo e lo hanno spintonato, ma l'uomo sarebbe rimasto impassibile e non si sarebbe scusato.

Intervento delle Forze dell'Ordine

Alcuni presenti hanno allertato le forze dell'ordine, intervenute per identificare il responsabile. L'uomo, un immigrato regolare, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L'episodio ha suscitato grande allarme tra i presenti, che hanno espresso preoccupazione per la crescente inciviltà e per il timore di ritorsioni.

La Cronaca Locale

Una delle gestrici dei Bagni Mediterranée ha raccontato che l'episodio si è svolto nella zona libera accanto al circolo velico, aggiungendo che la situazione sta diventando sempre più estrema. L'episodio è solo l'ultimo di una serie di comportamenti inappropriati che stanno minando la vivibilità degli spazi pubblici.