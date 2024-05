Genoni

Una trentina le donne che hanno partecipato al momento di prevenzione. Bilancio positivo per la manifestazione solidale

Circa 250 camminatori e 92 cavalieri da tutta la Sardegna hanno preso parte alla manifestazione solidale “Genoni in rosa”, in programma domenica sulla Giara per ricordare l’importanza della prevenzione contro il tumore al seno.

Promossa dalle associazioni Scorpions di Genoni e Donatorinati della Polizia di Stato Sardegna, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Genoni, l’iniziativa ha visto anche la partecipazione dell’associazione Komunque Donne che ha messo a disposizione il proprio ecografo portatile professionale a tre medici specialisti cagliaritani per eseguire gratuitamente ecografia mammaria. Si sono sottoposte alle visite oltre 30 donne, sostenute dalle volontarie dell’associazione oristanese.

Presente anche l’associazione il Giardino di Lu, attiva nella sensibilizzazione sul tumore ovarico.

Per i camminatori la passeggiata si è aperta con una sfilata all’interno del paese, aperta dalle amazzoni e due carabinieri a cavallo: un’onda rosa di persone che indossava la maglietta donata dagli organizzatori della manifestazione.

Tutti i partecipanti, sia a piedi che a cavallo, hanno poi visitato la Giara. I camminatori ci sono arrivati con le navette messe a disposizione dall’organizzazione e