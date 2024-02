Occupazione Contratto a tempo indeterminato

Marrubiu

Contratto a tempo indeterminato

Un’azienda che opera nel settore della produzione di imballaggi in carta e cartone cerca per la sede di Marrubiu un operatore addetto alla macchina formatrice.

Non è richiesta esperienza in impianti per la fabbricazione della carta, ma avranno precedenza candidati che abbiano già lavorato nel settore della manutenzione o della meccanico, o comunque con formazione in tali ambiti.

Sono inoltre richieste serietà, dimestichezza nei lavori manuali, capacità di risolvere i problemi e di lavorare in gruppo.

L’azienda offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tempo fino al 23 febbraio per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link.

Venerdì, 16 febbraio 2024

