Cagliari

Operazione della Polizia di Stato

Sono stati arrestati in flagranza per reingresso non autorizzato sul territorio nazionale due cittadini di origini algerine sbarcati sulle coste dell’Isola pochi giorni fa. Uno era già destinatario di un provvedimento di respingimento, mentre l’altro di un provvedimento d’espulsione.

I due migranti sono approdati nel Cagliaritano a bordo di piccoli natanti e rintracciati da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, in sinergia con quelli dell’ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica, hanno identificato e poi proceduto nei confronti dei due cittadini stranieri, che in occasione dei precedenti ingressi, avevano fornito altre generalità.

I due algerini sono stati dunque processati per direttissima e a loro carico sono stati poi emessi nuovi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

Martedì, 20 febbraio 2024