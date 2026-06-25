Annunciata in forma di flash mob all'aeroporto di Cagliari, Turandot è poi rientrata nel suo habitat naturale, il teatro.
L'immortale capolavoro di Puccini è andato in
scena ieri sera, 24 giugno, al Lirico, quinto titolo del cartellone
operistico.
Nel centenario della prima alla Scala di Milano
anche il teatro di via Sant'Alenixedda ha voluto celebrare la
ricorrenza con un nuovo allestimento affidato per la regia allo
spagnolo Rafael R.
Villalobos, suoi anche i costumi. Il regista ha
proposto una sua visione personale fuori dagli schemi tradizionali
che rimanda a suggestioni cinematografiche e letterarie ispirate
alla fantascienza. A partire dall'ambientazione spostata dalla
"Pechino, al tempo delle favole" in una contemporanea società
dispotica. L'allestimento scenico non è stato accolto da consensi
unanimi del pubblico. Il sipario si è chiuso tra scroscianti
applausi ma qualche fischio e boati di disapprovazione.
Il fascino dell'algida principessa fa strage di
pretendenti sotto un immaginario regime totalitario. Rafael R.
Villalobos ha guardato all'opera da una prospettiva diversa,
"attraverso lo scontro tra opposti, ghiaccio e fuoco, morte e vita
per una riflessione sul presente segnato dallo strapotere delle
autocrazie". Una regia post moderna che si sviluppa tra trovate
scenografiche, effetti scenici, luci psichedeliche e iridescenze, e
sul finale nella versione di Alfano, suggerisce un'idea di amore
universale.
Sul podio Michele Gamba, già protagonista di un
concerto sinfonico nel 2019, ha guidato le voci dei solisti, le
parti strumentali più iconiche e sottolineando la purezza del canto
del coro delle voci bianche guidato da Francesco Marceddu.
Preparato da Giovanni Andreoli, ha ben figurato
il coro, in lontananza, sistemato sui semicerchi metallici a varie
altezze che hanno occupato la scena.
Applausi per il cast tra cui: Maria Novella
Malfatti, (Liù), Ewa...