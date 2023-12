Una trappola a casa di una donna: picchiato e derubato, era finito all’ospedale

Cagliari

Dopo mesi di indagini, la polizia arresta due persone e cerca ancora i complici



Era stato attirato a casa di una donna, con la quale pensava di trascorrere la serata. Invece era stato picchiato e rapinato da due uomini mascherati ed era finito all’ospedale. Per questa vicenda due uomini, di 49 e 51 anni, entrambi di Cagliari e già noti alle forze dell’ordine, ieri sono stati arrestati e sono finiti nel carcere di Uta. Undici mesi dopo l’aggressione, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per loro la custodia cautelare, a cui ha dato esecuzione la polizia.

I fatti si erano verificati lo scorso gennaio a Cagliari, nel quartiere di Sant’Elia. La vittima è un uomo di 43 anni di Quartu Sant’Elena, a cui erano stati portati via 7.000 euro, che aveva con sé in uno zaino.

Alla polizia aveva raccontato di essere stato prima minacciato e poi colpito con calci e pugni al volto, da due persone mascherate con il passamontagna, armate di pistola e coltello. L’uomo, che aveva riportato ferite alla gamba e all’addome, era stato poi ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Le indagini hanno impegnato la sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Cagliari.

Secondo la polizia, i due arrestati avevano due complici: la donna che aveva attirato la vittima a casa, segnalando l’ingente somma di denaro nello zaino, e una quarta persona che aveva fatto da palo.

Gli agenti della Mobile, dopo le prime indagini, erano riusciti a recuperare parte dei 7.000 euro con alcune perquisizioni.

