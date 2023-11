Una legge per i giovani. Appello alla Regione: “La si approvi subito, senza strumentalizzazioni”

Macomer

Consulte giovanili sarde riunite. Dibattito e confronto con i politici regionali

Una sala piena e ricca di giovani quella del Centro Servizi Culturali di Macomer, come non si vedeva da tempo per un incontro politico. L’incontro regionale delle consulte sarde si è tenuto ieri domenica 5 novembre ed è iniziato la mattina con attività di formazione sulle opportunità professionali in Ue e in Sardegna con gli esperti di Eurodesk nazionale. I giovani coinvolti hanno avuto non solo la possibilità di apprendere le competenze teoriche per la progettazione, ma anche di lavorare praticamente alla partecipazione di un bando in corso.

L’incontro mattutino, prevalentemente rivolto alle consulte e alle organizzazioni giovanili, ha messo a fuoco due aspetti: i meccanismi di finanziamento delle attività giovanili, spesso marginalizzati, dipendenti da altre organizzazioni o costretti ad attività poco consone alle politiche giovanili; e lo “sfatare lo stereotipo che nelle comunità non ci siano risorse per i giovani, quando la gran parte dei comuni non spende buona parte dei fondi europei, ovvero milioni di euro”, come ha spiegato Gian Luca Atzori, alla guida della rete regionale delle consulte. Ciò che manca, dunque, è stato ribadito, non sono i soldi ma i progetti validi e idee innovative.

“Un appello rivolto in particolare a tutti i giovani sardi che su questa terra vorrebbero costruire la propria vita ma vedono sempre meno possibilità”, ha sottolineato Rebecca Pisanu, coordinatrice delle consulte della Città di Cagliari e del Sud Sardegna. “A tutti loro vorremmo dire che le opportunità ci sono e passano attraverso momenti come quello vissuto oggi.”