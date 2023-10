Una discarica abusiva nel terreno in campagna: denunciati padre e figlio

Serramanna

Le analisi dovranno verificare se l’area sia stata inquinata dai rifiuti

Avevano trasformato un terreno di loro proprietà, nelle campagne di Serramanna, in una discarica non autorizzata, dove periodicamente bruciavano i rifiuti, tra cui plastica, ferraglie, mobili e rottami.

Padre e figlio, di 52 e 29 anni, entrambi disoccupati, sono stati denunciati dai carabinieri.

L’accusa è quella di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi non urbani, realizzazione di discarica non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, in concorso.

I carabinieri hanno accertato che quel terreno era stato destinato a deposito e stoccaggio di materiali e rifiuti di proprietà altrui. La discarica non autorizzata era stata realizzata su una superficie di un centinaio di metri quadrati.

Nelle prossime settimane verranno svolte verifiche tecniche sull’inquinamento ambientale e si valuterà in che modo smaltire i materiali accumulati.

