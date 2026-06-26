Un ritratto di Giovanni Falconi, una delle figure piu importanti della storia dell'Università di Cagliari e della medicina in generale, è stato donato al dipartimento di scienze biomediche dell'ateneo e sarà esposto in modo permanente nel museo delle Cere anatomiche Clemente Susini.
Nato a Cagliari nel 1817 e scomparso nel 1900,
Falconi compì l'intera carriera a Unica, prima come studente, poi
come docente di anatomia, ancora nella veste di preside della
facoltà di medicina e chirurgia e, successivamente, come professore
emerito. Nel corso della sua carriera ricevette numerose
onorificenze, tra cui due medaglie di bronzo al merito della sanità
pubblica per l'impegno e i grandi successi ottenuti nelle
vaccinazioni contro il vaiolo, grazie anche all'invenzione e
applicazione dell'ago falconiano.
Il dipinto, olio su cartone, è stato consegnato
oggi durante una cerimonia nella sala delle mostre temporanee della
Cittadella dei musei dai discendenti di Falconi, presenti
all'evento insieme a Marco Maxia, dirigente per qualità, servizi
bibliotecari e attività museali dell'ateneo. La scelta di destinare
l'opera alla collezione è maturata in collaborazione con Marcello
Trucas, docente del dipartimento di scienze biomediche, e con il
responsabile scientifico del museo, Francesco Loy, con l'obiettivo
di garantirne la migliore valorizzazione.
"La figura di Giovanni Falconi è di grande
rilievo e la donazione ed esposizione del suo ritratto
costituiscono un riconoscimento tangibile e pubblico alla sua
carriera - sottolinea Trucas - Falconi, docente di grande carisma,
conquistò la stima e la riconoscenza da parte dei suoi studenti, ma
ebbe un ruolo di primo piano anche in ambito internazionale per le
sue attività cliniche e scoperte scientifiche". Il suo rapporto con
il museo Clemente Susini, spiega, "trova origine nel suo percorso
di formazione: fu il più autorevole allievo di Francesco Antonio
Boi, docente di anatomia dell'Ateneo,...