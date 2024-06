Cronaca Sul posto anche due elicotteri del servizio 118

Il camion militare ribaltato lungo la Statale 131 nei pressi dello svincolo per Tramatza

Tramatza

Un morto e alcuni feriti in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la Statale 131, all’altezza del chilometro 102, nei pressi del bivio per Tramatza, nella corsia in direzione Sassari.

Coinvolto un mezzo militare che si è ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori del servizio 118 che hanno richiesto l’intervento di due elicotteri, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e alle squadre dell’Anas.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo militare, un blindato di quelli utilizzati nelle missioni all’estero, ha sbandato e ha urtato il guard rail, ribaltandosi poi sulla carreggiata.

Un militare è morto sul colpo e un