Un mare di appuntamenti al festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi - Notizie

Incontri, laboratori, installazioni, performance, letture e podcast per indagare il tema del "vestire". Il Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazze e Ragazzi, ritorna dal 7 all'11 ottobre a Cagliari, all'Exma e dal 5 al 12 ottobre in altri comuni della Sardegna.Un festival di comunità, condivisione e ascolto che per la 21/a edizione sceglie la denominazione Vestival! Racconti, visioni e libri da mettersi addosso. 68 gli ospiti nazionali e internazionali.Ideato organizzato dalla Libreria Tuttestorie propone 390 appuntamenti, 300 a Cagliari e 90 e 90 fra istituti comprensivi e biblioteche di Gonnesa, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Sanluri, Villanovaforru, Villaputzu, Carbonia e Isili. Arrivano dagli Stati Uniti Abby Hanlon nel suo primo tour italiano per festeggiare i 10 anni di Dory Fantasmagorica; la pluripremiata illustratrice Sophie Blackall con le nuove storie di Stella & Marigold; Trung Le Nguyen, fumettista e scrittore vietnamita-americano, autore di graphic novel che intrecciano i temi della fiaba, immigrazione e identità queer. La scena europea è rappresentata, tra gli altri, dal duo belga Jacques & Lise, dalla scrittrice tedesca Tamara Bach, dall'olandese David Vlietstra e dal duo svedese Anders Sparring e Per Gustavsson. L'illustrazione sarà al centro di incontri e laboratori.Per la prima volta al festival Felicita Sala, autrice di albi che narrano di oggetti perduti, papà distratti e viaggi tra mondi fantastici. Tra i nomi anche Mariachiara Di Giorgio, Giulia Ceccarani, Anna Benotto, Lucio Schiavon e Sara Donati. Spazio al fumetto con Silvia Vecchini e Sualzo e Giuseppe Ferrario. Focus sulla poesia negli incontri con Bruno Tognolini, con la sua ultima raccolta Rima Rimasta. È ancora lungo l'elenco di ospiti: Giuditta Campello, Francesco Ramilli e Cristina Marconi, Daniele Movarelli, Sara Marconi e Gianumberto Accinelli, Valentina Pellizzoni, Susi Danesin, Lucio Schiavon e Simone Perra....

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