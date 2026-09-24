Al via a Mandas il 18/o Festival di letteratura di viaggio D.H. Lawrence - Notizie

(di Roberta Secci) "Identità e futuro, tra storia e cronaca" è il tema scelto dal comune di Mandas che per la 18/a edizione del Festival internazionale della letteratura di viaggio D.H. Lawrence, organizzato in collaborazione con l'Arst e intitolato allo scrittore inglese che in treno fece tappa in quel paese durante il suo viaggio in Sardegna. Da domani fino al 4 ottobre il centro dell'evento sarà la stazione ferroviaria del paese, fra libri, incontri e carrozze d'epoca. L'Arst, l'azienda regionale di trasporto pubblico, ha messo a disposizione locali e convogli, in particolare la Littorina, la carrozza Bauchiero del 1913 e i treni Stadler. Durante la manifestazione saranno premiati il regista Gianfranco Cabiddu, il giornalista Roberto Giacobbo e lo scrittore Marcello Fois."Vogliamo esplorare il viaggio non solo come spostamento fisico, ma come strumento di comprensione del nostro tempo", ha spiegato il sindaco Umberto Oppus, nel presentare a Cagliari il programma della rassegna assieme al vicedirettore dell'Arst, Salvatore Perra. Per il secondo anno consecutivo il festival, finanziato con circa 10mila euro di risorse comunali, non riceverà fondi dalla Regione. Le spese sono contenute perché gli ospiti partecipano gratuitamente, con un alloggio e un rimborso minimo delle spese.Aprono il festival venerdì 25 settembre 'H&J' di Paolo Montaldo, storia di un bambino con autismo e il libro di Ugo Cappellacci 'La Rivoluzione gentile', le cui vendite sosterranno la ricerca sul diabete di tipo 1. Sabato 26 settembre il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Roberto Deriu, presenterà il suo libro 'Il principe della Repubblica', in dialogo con l'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Agus, e i consiglieri regionali Michele Ciusa (M5s) e Stefano Tunis (Sardegna 20Venti). Domenica 27, spazio al ibro 'Nell'azzurro delle novelle mie - Grazia Deleda si racconta' di Monica Tronci Pau....

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