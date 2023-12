Un lavoratore in nero e telecamere non autorizzate: sanzioni per un imprenditore

Sassari

Dopo un controllo dei carabinieri

Il titolare di un’attività imprenditoriale di Ozieri è stato sanzionato dai carabinieri per aver impiegato in più di un’occasione un lavoratore in nero e per aver installato un impianto di videosorveglianza non autorizzato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

Il lavoratore era privo di un regolare contratto e di qualsiasi copertura previdenziale e di tutela.

Per l’imprenditore sono scattate sanzioni per circa 7.600 euro.

L’attività di controllo ha interessato anche altre imprese di Ozieri. Sono stati coinvolti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Ozieri, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Sassari.

Gli impianti audiovisivi e gli altri dispositivi tecnici che consentono il controllo a distanza dei lavoratori devono essere tutti preventivamente approvati. In caso contrario è d’obbligo la segnalazione all’autorità giudiziaria, con la conseguente prescrizione all’immediata rimozione di tutti gli apparati di videoripresa.

Giovedì, 14 dicembre 2023