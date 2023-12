Idonei ma non finanziati: 500 giovani imprenditori agricoli in attesa da sei anni. A Oristano nasce un comitato

Oristano

Chiesto un incontro all’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta

Dopo tre scorrimenti di graduatoria, sono ancora circa 500 gli imprenditori agricoli idonei rimasti esclusi dal finanziamento Psr Sardegna 2014-2020 Bando 2017 “Pacchetto giovani”, sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”. Tra loro, circa un centinaio ha aderito a un comitato spontaneo costituito nei giorni scorsi a Oristano: sono 58 gli imprenditori della provincia coinvolti.

Alla Regione il comitato chiede “di procedere in tempi ristretti e con ogni consentita urgenza all’individuazione di adeguate risorse atte a soddisfare integralmente le esigenze finanziare richieste dalle giovani imprese agricole ammesse a finanziamento mediate il bando”. Dalle prime stime servirebbero circa 60 milioni di euro, risorse che al momento non ci sono. Gli imprenditori hanno chiesto un incontro all’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta.

“Sono circa 500 le richieste di finanziamento ritenute idonee e coerenti ai criteri richiesti dal bando ammesse a finanziamento ma che ancora – a distanza di sei anni e nonostante lo scorrimento della graduatoria – non hanno ricevuto alcun beneficio, a causa della limitatezza di risorse”. Lo dice il referente della comunicazione del comitato, l’ex sindaco di Villa Sant’Antonio Antonello Passiu.

“Giova ricordare”, proesgue Passiu, “come i criteri del bando abbiamo rappresentato per le nuove imprese giovanili, costituitesi ex novo, gravosi impegni economici per i necessari e diversi adempimenti: iscrizione alla Camera di commercio e apertura di partita Iva, versamento del contributo unificato Inps e Inail, spese tecniche e di progettazione, cantierabilità dei progetti, oneri Suape, spese per redazione e registrazione dei contratti di affitto e altro”.

“A tutto ciò”, si legge in una nota diffusa dal comitato, “va aggiunto come le nuove imprese dovendo dare continuità e rinnovamento alle aziende, nella maggior parte a carattere familiare, e in virtù della cantierabilità dei progetti presentati, abbiano dovuto affrontare indebitamenti bancari per procedere ai nuovi investimenti, mediante i quali si è proceduto all’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e costruzione di nuove strutture logistiche, le cui conseguenze risultano tuttora pendenti nei bilanci aziendali, già di per sé provati dalle diverse criticità dei mercati, in particolare dovuto ai costi energetici. Insomma, ci troviamo in una condizione non più sostenibile, tanto meno procrastinabile”.

“Le iniziative messe in atto dalle nuove imprese”, sottolinea Passiu, “hanno senz’altro contribuito, seppur in parte, al raggiungimento degli obiettivi posti alla base degli intenti previsti dalla programmazione regionale e comunitaria, nel contribuire al rinnovamento e rafforzamento del tessuto produttivo regionale, peraltro, contribuendo a limitare il grave fenomeno del decremento demografico delle aree interne dell’isola, che senza il supporto a queste misure di intervento e tristemente e inesorabilmente destinato a peggiorare. Tuttavia, nonostante questi aspetti siano già stati ampiamente evidenziati e dibattuti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali, anche innanzi alla competente Quinta Commissione del Consiglio regionale, a tutt’oggi non è arrivato alcun riscontro concreto, se non vane rassicurazioni sul possibile scorrimento della graduatoria”.

“Rassicurazioni”, evidenzia il comitato, “che contrastano con le disposizioni che prevedono il nuovo bando per la Misura 4.1. – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole a valere sul programma di sviluppo rurale 2014-2020, con una dotazione finanziaria di 12 milioni di euro, mortificando ulteriormente le aspettative delle imprese giovanili ammissibili ai finanziamenti del predetto bando, in quanto è stata definitivamente preclusa la possibilità di accesso ai benefici del primo insediamento, proprio per il venir meno di tale requisito. Aspettative tradite in modo ulteriore anche durante la fase di approvazione di assestamento dell’esercizio di bilancio regionale 2023, dove alcuna risorsa è stata destinata a soddisfare tali necessità, nonostante le drammatiche condizioni che affliggono le nuove imprese agricole”.

