Cabras

Interessanti ipotesi in uno studio dell’architetto di Cabras Giuseppe Sanna

Un porto e un insediamento di epoca nuragica parzialmente sommersi, al centro di un complesso sistema nel cuore del Sinis. Uno studio dall’architetto di Cabras Giuseppe Sanna, 31 anni, apre una nuova affascinante finestra sulla penisola dell’Oristanese. Un articolo intitolato “Dalle connessioni visive dei nuraghi del Sinis alla città nuragica sommersa di Conca Illonis nello stagno di Cabras” è stato pubblicato nell’ultimo numero della rivista scientifica internazionale di classe A Restauro Archeologico, edita da Firenze University Press, casa editrice dell’Università di Firenze.

La ricerca – che ha utilizzato strumenti digitali come il Geographic information system e foto aeree – si concentra sulla possibile esistenza di un insediamento sommerso a Conca Illonis, all’angolo sud-ovest dello stagno. Nella pubblicazione l’architetto Sanna non ha invece inserito riferimenti al porto nuragico, nella zona di Su Siccu, che potrebbe essere oggetto di uno studio successivo. “Le foto storiche del 1948”, ha spiegato lo studioso, “mostrano in quell’area una particolare insenatura che ricorda l’imboccatura di un porto. Successivamente è stata coperta dai fanghi, quando, a causa della realizzazione del canale scolmatore, sono mutate le correnti. Per avere qualche elemento in più sarebbero però necessari scavi a cura di esperti in materia”.

Due ulteriori elementi sostengono l’ipotesi che a Su Siccu i nuragici avessero realizzato un porto: il primo è la sua posizione strategica, all’interno del Golfo di Oristano, il secondo è la presenza di un nuraghe nella vicina isoletta di Mal di Ventre.