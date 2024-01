Oristano

Sabato 13 gennaio la scuola aprirà le porte per una giornata di Open Day

Una scelta per un futuro nei settori lavorativi più richiesti: l’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di via Carboni, a Oristano, è pronto ad accogliere i futuri studenti con ben cinque indirizzi. Dal corso di Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali (ex Ragionieri e Ragionieri programmatori), a quello del Turismo e Turistico Sportivo, passando per Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri) e Logistica e Trasporti: Conduzione del mezzo aereo (ex Aeronautico), la scelta è davvero ampia.

Dedicato ai ragazzi che intendono approfondire lo studio delle materie economiche e giuridiche, il Corso Amministrazione Finanza e Marketing propone uno studio teorico-pratico dei vari aspetti economico-aziendali, gestionali e giuridici con competenze linguistiche e informatiche integrate. Il corso favorisce l’ingresso nel settore della Pubblica Amministrazione e nelle aziende private anche come direttore commerciale, manager aziendale e responsabile del bilancio e della comunicazione.

Dedicato a chi invece è attratto dalla tecnologia e dall’uso dell’informatica nei vari settori economico-aziendali pubblici e privati, il Corso Sistemi Informativi Aziendali permetterà agli studenti di acquisire competenze in ambito amministrativo, finanziario e di marketing così come verranno favorite competenze informatiche avanzate sulla gestione dei sistemi informativi aziendali, in particolare nella realizzazione e gestione di siti web e di archivi di dati nelle aziende o nelle attività commerciali in genere. Tra le carriere tra le quali scegliere, quella di consulente informatico nelle aziende, progettista di siti web e archivi di dati, imprenditore e/o titolare di attività commerciali e finanziarie.