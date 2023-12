Un bagno ristoratore, imparando dagli antichi romani. Guida alle terme della Sardegna

La zona termale libera viene frequentata tutto l’anno, in particolare durante i giorni festivi. In inverno solo i più temerari osano restare in costume da bagno, mentre con l’arrivo della primavera non è insolito vedere camper, sdraio e teli di turisti che si concedono momenti di relax e beneficio regalato dalle acque termali. A pochi passi da dove secoli fa i romani curavano il proprio corpo e la propria bellezza.

Poco più sotto è possibile stare ammollo. Nel letto del fiume Tirso che scorre di fianco al paese, sono presenti zone dove l’acqua ugualmente è caldissima. Sono state recintate con massi e pietre dai frequentatori, in modo tale che l’acqua sulfurea non si mischi con quella fredda, per trarre maggior beneficio dalle immersioni.

Non si può parlare di Fordongianus senza menzionare le antiche terme romane , tra i segni distintivi del paese del Barigadu, che hanno contribuito a farlo conoscere ovunque in Sardegna, e non solo.

Un piccolo recinto di pietre ricavato all’interno del fiume, o una vasca tra folta vegetazione e animali al pascolo: spartani, ma suggestivi, sono i centri termali liberi in Sardegna. Lasciati in eredità dagli antichi romani, nell’Isola si possono trovare dove non ci si aspetta, per momenti di relax a costo zero: a Fordongianus e Benetutti. Si aggiungono ai grandi resort inseriti nella rete del turismo del benessere, ai quali oltre a questi due paesi si aggiunge il centro di Sardara .

Poco lontano dall’area archeologica con le antiche terme romane, ci sono anche quelle denominate Is Bangius . Si trovano all’interno di un edificio di proprietà comunale, gestito anche questo dalla Cooperativa Forum Traiani. Risale al 1800 e sorge in un tratto particolarmente suggestivo della riva sinistra del Tirso, tra rigogliosi salici piangenti ben visibili dall’interno delle terme. La struttura al chiuso è un unicum in Sardegna. Sono 3 i locali accessibili al pubblico, nei quali sono presenti tre diverse vasche con temperature differenti, variabili dai 39 ai 43° C. Il fondo si compone di ciottoli che accrescono il relax dell’immersione. Punto di forza di Is Bangius sono l’intimità e il silenzio che regalano le vasche: è possibile rimanerci per 30 minuti. Per accedere ai bagni (a pagamento) è necessario avere un costume, ciabatte antiscivolo e cuffia. È necessaria la prenotazione al numero 346 2143581.

Benetutti , piccolo comune interno del Goceano, è noto per le sue sorgenti disseminate in aperta campagna, attorno alle quali si sono tramandate affascinanti leggende legate al potere curativo delle loro acque bollenti. Sono le Terme San Saturnino, le più antiche di tutta la Sardegna. Gli antichi romani si stabilirono in questa zona (l’antica città di Lesa) proprio per la presenza delle sorgenti termali di San Saturnino. Sfruttando le “Aquae Lesitanae” diedero vita a una stazione termale. I bagni si trovano in un colle sul quale è edificata anche la chiesetta di San Saturnino, sopra i resti di una precedente costruzione nuragica.

Il complesso delle terme di San Saturnino si compone di piccole piscine scavate sulla roccia, dove poter vivere la magia degli antichi riti ancestrali legati alla purificazione con l’acqua, mentre le mucche pascolano a pochi metri di distanza: un’esperienza indubbiamente unica nel suo genere.

Ciascuna piscina termale – è ciò che ha la tradizione orale ha portato fino ai nostri giorni – pone rimedio a un male specifico: c’è quella per i muscoli, quella per i denti, quella per la gotta e anche quella per i denti. I nomi suggeriscono la terapia: Su Anzu ‘e Sos Beccos (per la cura di cuoio capelluto e delle dermatiti), Su Anzu ‘e sos Nervios (per i dolori muscolari e articolari), Su Anzu ‘e s’istogomo (per i problemi allo stomaco). E ancora, Su Anzu ‘e Sa Gutta (che pone rimedio alla gotta), Su Anzu ‘e Sas Dentes (per alleviare il dolore a denti e gengive) e Su Anzu ‘e Su Ludu (per i fanghi). La credenza popolare vuole che in passato accanto a ciascuna piscina di acqua bollente fosse sistemata una pietra sulla quale era inciso il nome della malattia o della parte anatomica che quelle acque potevano guarire.