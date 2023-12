Festa dell’Immacolata: tanti appuntamenti a Oristano e in provincia, aspettando il Natale

In provincia

Il calendario con tutti gli orari

Nell’Oristanese diversi gli appuntamenti per festeggiare oggi, venerdì 8 dicembre, l’Immacolata e dare ufficialmente il via alle festività natalizie.

A Oristano è tutto pronto per l’inaugurazione della Casetta del CNN (Centro Commerciale Naturale Centro Città Oristano) in piazza Eleonora e che sarà il punto di ritrovo di ogni iniziativa e di promozione di tutte le attività in programma. In particolare, tramite la casetta sarà distribuito un opuscolo che conterrà tutti gli appuntamenti delle Feste previste in centro città con l’indicazione dei negozi che prendono parte all’iniziativa. Non solo, sempre questa sera ci sarà anche la parata di apertura del Christmas Village, allestito all’Hospitalis Sancti Antoni. Babbo Natale arriverà a bordo della sua slitta in centro città seguito da una grande sfilata: elfi, ballerini, musicisti e mascotte percorreranno le vie del centro per dare il via alle feste.

Al Centro Commerciale Porta Nuova invece i più piccoli potranno partecipare oggi dalle 17 alle 20 al laboratorio “La letterina per Babbo Natale” a cura della cooperativa sociale “Il bosco incantato”.

Spazio poi al teatro, stasera va in scena la compagnia “Pressappoco” teatrale TeAltro di Sea Scout, una compagnia integrata che coinvolge apprendisti-attori con disabilità intellettivo-relazionale e che porteranno lo spettacolo “Una casa un po’ (troppo) affollata”, a cura di Sara Dessena. L’appuntamento è alle 19 nel sala teatrale della chiesa di San Giovanni Evangelista, in via Pergolesi. La serata si aprirà con un aperitivo offerto dai ragazzi del laboratorio domestico Sea Scout e una rassegna fotografica.

A Terralba, invece, nel giorno dell’Immacolata come da tradizione si accenderanno le luci del grande abete di piazza Cattedrale.

L’imponente albero addobbato è da tempo un’attrazione nel periodo delle feste, tanto che sono diversi i curiosi che ogni anno, dai paesi vicini, fanno tappa nella cittadina per ammirarlo. E sempre per oggi ma anche domenica 10 dicembre, dalle 10 alle 20.30, apriranno i mercatini di natale e sono in programma diverse attività per i bambini.

A Ghilarza, invece, il gruppo Onnigaza organizza la 38°edizione dell’iniziativa “Non solo incontri di musica popolare”. Quest’anno propone Pipios, focalizzandosi sulle tradizioni sarde del mondo dell’infanzia, soprattutto quelle legate alla musica e dando l’appuntamento alle 17 nell’auditorium comunale con l’incontro dal titolo “Anninnias, duru duru, tai tai: i contesti e i repertori cantati per l’infanzia” a cura di Antonio Murru, storico delle tradizioni popolari. Ci sarà anche il giovanissimo organettista Giovanni Boeddu (10 anni) che parteciperà “raccontando la sua musica”: suonerà diversi balli della tradizione sarda e parlerà della propria passione e delle numerose e interessanti esperienze fatte, nonostante la sua giovane età.

Venerdì, 8 dicembre 2023