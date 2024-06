Un annullo filatelico per i 50 anni della Confcommercio Oristano

In occasione del 50° anniversario della Confcommercio Oristano, che si terrà il 28 giugno, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo per ricordare questo importante traguardo. Il servizio includerà un bollo speciale con la dicitura “50 anni di Confcommercio a Oristano”, richiesto appositamente dalla Confcommercio Oristano. Nello stesso giorno, dalle ore 10:30 alle 15:30, sarà possibile ottenere questo timbro speciale su corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita nella sede della Confcommercio Oristano, situata in via Sebastiano Mele, 7/g. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per collezionisti e appassionati di filatelia di arricchire le loro raccolte con un pezzo esclusivo. Le persone interessate, ma impossibilitate a partecipare di persona, potranno comunque usufruire di questo servizio. Le commissioni filateliche potranno infatti essere inviate a: Poste Italiane S.p.A., U.P. Oristano Centro, Sportello Filatelico, via Mariano IV D’Arborea, snc – 09170 Oristano (telefono 0783/368020). La celebrazione del 50° anniversario della Confcommercio Oristano non è solo un evento per l’associazione stessa, ma anche per l’intera città. Confcommercio, da mezzo

