(Adnkronos) - Il Moige (Movimento italiano genitori) ha celebrato oggi i migliori contenuti family-friendly dell'anno con l'evento "Un anno di Zapping e di Streaming", ospitato dalla Camera dei Deputati nella Nuova aula dei Gruppi Parlamentari. È stato premiato chi ha saputo conquistare il cuore delle famiglie italiane attraverso tv, digital, social nella stagione 2024-2025. La guida – realizzata dal Osservatorio Media del Moige– ha analizzato e valutato in chiave family friendly oltre 300 produzioni, tra programmi televisivi, serie, documentari, contenuti per ragazzi, social, comunicazioni commerciali e istituzionali, trasmessi sia su piattaforme tradizionali che digitali. Come già dallo scorso anno, la guida è consultabile esclusivamente in formato digitale e rappresenta oggi 'un vero e proprio archivio online della qualità family friendly nell’intrattenimento italiano', si legge in una nota del Moige. La guida digitale “Un anno di zapping e di streaming” è consultabile gratuitamente sul sito del Moige, dove è possibile esplorare le schede aggiornate dei contenuti analizzati per la stagione 2024-2025.

Sul palco a ritirare personalmente il premio Zapping sono saliti Carlo Conti, Gerry Scotti, Andrea Delogu, Paolo Ruffini, Gianni Ippoliti, Roberto Giacobbo, Giuseppe Fiorello e molti altri volti amati dal pubblico italiano. Invece, Cristina D'Avena, Serena Rossi, Lunetta Savino, Cesare Bocci e la content creator martypan hanno condiviso la loro gioia per il riconoscimento ricevuto tramite video messaggio. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti anche due premi alla carriera a professionisti della produzione televisiva: Luca Milano e Mussi Bollini, riconosciuti per il loro impegno nel promuovere contenuti di qualità e attenzione educativa per una fascia particolarmente sensibile quale quella dei bambini e ragazzi. All'incontro hanno partecipato anche Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Lavinia Mennuni, senatrice della Repubblica e Federico Eichberg, Capo di Gabinetto del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"Nella stagione appena conclusa il monitoraggio del nostro Osservatorio Media evidenzia una crescente diffusione di programmi che estremizzano tematiche forti: violenza e volgarità di immagini e linguaggio, attenzione eccessiva a inquietanti dettagli di cronaca nera, giovani protagonisti di atti violenti privi di consapevolezza, modelli diseducativi. Questo contribuisce a una visione negativa e sconfortante della società. Parallelamente esistono proposte valide che promuovono valori e modelli positivi, sia nella tv tradizionale che nel web, con contenuti educativi. Sono questi i programmi e i messaggi che vogliamo valorizzare e consigliare alle famiglie attraverso il nostro archivio digitale", ha sottolineato Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige e responsabile dell’Osservatorio Media.

In questa edizione sono stati assegnati 34 riconoscimenti, ai quali si aggiungono 5 premi speciali conferiti in collaborazione con: polizia Stradale, polizia Postale, Fic – Federazione Italiana Cuochi, Aicdc – Associazione Italiana Content and Digital Creator e Museo del Risparmio. Per le Fiction i premiati sono Fuochi d’artificio, Libera, Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, I fratelli Corsaro e Verso l’alto - Pier Giorgio Frassati; per l'intrattenimento Barbero risponde, Connessi, Donne di Campania, Festival di Sanremo 2025, Genitori, che fare?, I 10 + 2 Comandamenti, Italy for Movies, La porta magica, La ruota della fortuna, Magistrati, Nel regno dei fatti - Storia di Enrico Fermi, PerdutaMente, Quel che bolle in pentola e Roberto Bolle – Ballo in bianco; per la categoria programmi per bambini e ragazzi C’erano una volta gli oggetti, Mermaid Magic, Minieroi della foresta, Zecchino d’Oro – Le canzoni animate, Gioco da ragazzi, Ma davvero? e Uonderbois; per le comunicazioni commerciali Bauli - Futura - La Magia Più Attesa, Bosch - Elettrodomestici Bosch - Progettati per durare, Lenovo - Podcast Tentativi di connessione e Poste Italiane - Caro amico ti scrivo; per le comunicazioni istituzionali Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Giornata nazionale di ascolto dei minori - Ascoltare è esserci, è camminare insieme; per i canali web The Pillow su Youtube.

Infine, il premio speciale Fic è stato vinto da Freedom - Oltre il confine; il premio speciale della polizia stradale da Tg2 Motori - Sicuri si parte; il premio speciale della polizia postale da 101%; il premio speciale Aicdc dal canale youtube di Klaus e il premio speciale Museo del risparmio da Clay Economy.