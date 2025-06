(Adnkronos) - Un tir è precipitato dal viadotto 'Salso', lungo la A2 del Mediterraneo all'altezza di Castrovillari, in provincia di Cosenza, e due persone sono rimaste ferite. È accaduto nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo, impattando contro le barriere laterali e precipitando dal viadotto, fuori dalla sede stradale. Nell'impatto due persone sono rimaste gravemente ferite e affidate alle cure dei sanitari. Sul posto vigili del fuoco, personale Anas e forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per gli accertamenti del caso.