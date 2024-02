Lutto Apparteneva a una famiglia di pescatori del paese

Santa Giusta

Apparteneva a una famiglia di pescatori del paese

Si terranno domani, alle 11, nella Basilica di Santa Giusta, i funerali di Pietro Demontis, il settantaseienne morto ieri nello stagno di Pauli Majori, tra Palmas Arborea e Santa Giusta.

Pescatore di professione, come alcuni dei fratelli e un figlio, Demontis era ormai in pensione, ma continuava a uscire in barca per pescare.

Ieri il pensionato, probabilmente a causa di un malore, è caduto in acqua mentre si trovava nello stagno di Pauli Majori. È stato il figlio a lanciare l’allarme quando, alle 20 circa, non è tornato a casa.

Nella laguna, allertati dalla Capitaneria di Porto, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della stessa Capitaneria, che per alcune ore hanno cercato l’uomo nei pressi della barca.

Il corpo ormai senza vita è stato ritrovato intorno alle 22.

Pietro Demontis lascia la moglie e due figli.

Martedì, 6 febbraio 2024

