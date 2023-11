Ultimi incontri di progettazione partecipata con il Gal per lo sviluppo nel Barigadu Guilcer

Ula Tirso

Lunedì a Ula Tirso e mercoledì on-line due importati momenti di confronto

Ottavo appuntamento del percorso partecipativo che il Gal Barigadu Guilcer sta conducendo nel territorio nell’ambito del progetto di sviluppo locale. Lunedì prossimo – 27 novembre – ci si incontrerà a Ula Tirso, a Sa Tanchitta, in località Meleddu, dalle 17.30. “Dovremo scegliere i principali fabbisogni formativi, secondo quanto emerso dall’intero percorso partecipativo”, spiegano dal Gal.

“Pur nel riconoscimento dell’importanza di gran parte dei fabbisogni individuati, è emersa in modo chiaro la prevalenza degli aspetti legati alla cultura e all’identità locale, a partire dalla consapevolezza delle comunità, per poi arrivare ad essere capaci di proporsi all’esterno attraverso iniziative di valorizzazione turistica”, continuano gli organizzatori dell’evento. “Il tutto all’interno di una nettissima coscienza dell’importanza di lavorare in rete e di ottenere un sostegno nella direzione dell’innovazione e dell’utilizzo dei moderni sistemi di organizzazione e marketing”.

Altro appuntamento da non perdere è quello fissato per mercoledì 29 novembre, dalle 10,30 alle 13: un importante workshop di progettazione partecipata che si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom.

“L’evento è finalizzato all’analisi dei fabbisogni formativi e professionali del territorio del GAL Barigadu Guilcer”, spiegano gli organizatori, “e rappresenta un cruciale passo nell’ambito del Programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. Questo workshop è parte integrante dell’approccio di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community Led Local Development), un progetto unico tra le regioni italiane”.

“Durante l’incontro, sarà presentato l’Avviso pubblico congiunto (FSE+ e FEASR) rivolto ai GAL (Gruppi di Azione Locale), con l’obiettivo di selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; si approfondirà l’analisi delle strategie e degli strumenti di sviluppo attivi sul territorio del GAL Barigadu Guilcer e si attiveranno momenti di ascolto, confronto e indagine sui fabbisogni formativi e di sviluppo di competenze e nuove professioni necessari nel territorio”, continuano gli organizzatori. “Questi contributi saranno fondamentali per individuare percorsi di formazione mirati, lo sviluppo di nuove competenze e interventi di supporto alle imprese che rispondano alle esigenze del territorio. Si invita la popolazione in tutte le sue componenti a partecipare e contribuire alla definizione delle strategie di sviluppo locale e alla crescita sostenibile del territorio”.

Per partecipare al workshop è necessario iscriversi compilando il modulo di registrazione disponibile al seguente link: https://bit.ly/47qb14j .