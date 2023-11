Non ci sono medici per i vivi e neppure per i morti: storia di ordinaria indecenza

Oristano

Triste vicenda vissuta nella Casa di riposo Eleonora d’Arborea. La presidente Uras: “Sconcerto”

Due persone anziane venute a mancare in poche ore, ma dichiararne il decesso è stata un’impresa non da poco.

Succede in questi tempi di emergenza sanitaria, che non consentono neppure un minimo di rispetto verso la morte.

La vicenda nella Casa di riposo Eleonora d’Arborea, alla periferia di Oristano.

In tarda mattinata è deceduta un’anziana donna, da tempo ospite della struttura. Inutile la telefonata alla guardia medica per la necessaria dichiarazione di decesso. Quella di Oristano ormai funziona solo raramente, perché la maggior parte dei medici, in aperta polemica, ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Asl di Oristano e la stessa Asl non è riuscita a trovare il necessario numero di sostituiti.

Da qui la decisione di rivolgersi al 118. Risposta: chiamate l’Asl. Nuova telefonata all’Asl e ancora una conferma: non ci sono medici. Ad accompagnare la risposta stavolta un suggerimento: rivolgetevi ai carabinieri.

Dalla Casa di riposo i carabinieri non li hanno chiamati, perché nel frattempo, un medico di famiglia, contattato, si è messo a disposizione, nonostante fosse impegnato in alcune vaccinazioni e non gli competesse. Il problema è stato risolto e l’anziana donna è stato certificato che è morta.

Poche ore e la scena si ripete. Stavolta è stato un uomo ospite della struttura che all’improvviso è deceduto. Nuovo giro di telefonate, nuovo tentativo con l’Asl, ma niente da fare: nessun medico disponibile. In soccorso è intervenuto anche stavolta un medico raggiunto tramite conoscenze comuni. Un altro gesto di cortesia e il professionista ha raggiunto la casa di riposo. Anche lui ha certificato il decesso, il secondo della giornata. Senza la sua disponibilità e senza quella del suo collega intervenuto poche ore prima i due ospiti della casa di riposo venuti a mancare nel giro di poche ore avrebbero dovuto attendere lunedì prossimo per vedere certificata la loro morte. Le salme sarebbero dovute restare nella camera mortuaria per due giorni, con tutto ciò che questo comporta, com’è facile immaginare.

Anna Maria Uras, presidente della onlus che gestisce la Casa di riposo Eleonora d’Arborea, commenta la vicenda esprimendo “sconcerto”.

“Ne informerò subito il consiglio di amministrazione”, afferma la presidente Uras. “Si tratta dell’ennesimo episodio che testimonia la gravissima situazione in cui si trova il nostro sistema sanitario. Nella Casa di riposo abbiamo ricoverati 60 anziani e quasi quotidianamente dobbiamo affrontare difficili situazioni legate, ad esempio, alla difficoltà di far sottoporre i nostri ospiti a visite specialistiche. Spesso devono essere trasportati in strutture sanitarie lontane da Oristano, obbligando le famiglie a ingenti spese”.

